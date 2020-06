Calciomercato Juventus, scambio per il bomber | Inter beffata!

La Juventus è pronta al colpo in attacco e prepara la beffa all’Inter. Ipotesi di un nuovo scambio per arrivare al centravanti

Il calciomercato della Juventus è più attivo che mai. La società bianconera non si è fermata in questi tre mesi e ha continuato a lavorare per studiare nuovi colpi da attuare nella prossima sessione. Fabio Paratici vuole costruire una rosa più adatta allo stile di gioco richiesto da Maurizio Sarri.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha ottenuto buoni risultati fin qui ed è ancora in lotta per tutte e tre le competizioni, ma in alcune occasioni non ha espresso il massimo del suo potenziale. Specie tra dicembre e gennaio è arrivato qualche passo falso di troppo che si vuole eliminare con l’ingaggio di elementi importanti.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con l’Atalanta: Mandragora per Zapata

I rinforzi per la Juventus potrebbero riguardare ogni reparto. In caso di addio di Gonzalo Higuain l’attenzione potrebbe essere rivolta anche all’ingaggio di una nuova prima punta in grado di fare sponde e giocare con i compagni.

Un nome importante potrebbe essere quello di Duvan Zapata, di proprietà dell’Atalanta. Il colombiano è cresciuto in maniera sostanziale negli ultimi due anni e ora è uno degli attaccanti più forti della Serie A. Per arrivare a lui, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il centrocampista Rolando Mandragora.

Zapata è seguito anche dall’Inter e la Juventus potrebbe beffare i nerazzurri con l’ingaggio della prima punta classe 1991.

