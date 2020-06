Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo | Arriva il primo no!

La Juventus studia i nuovi colpi di mercato e mette nel mirino Nicolò Zaniolo. Arriva il primo ‘no’ da parte della Roma!

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per provare ad effettuare dei colpi importanti per il futuro. La squadra sta rispettando gli obiettivi prefissati a inizio stagione visto che è ancora in lotta per tutte e tre le competizioni e solo tra domani ed eventualmente mercoledì si lotterà per cercare di ottenere la Coppa Italia.

In seguito l’attenzione si sposterà tutta sul campionato, dove i bianconeri sono primi a un punto di distacco dalla Lazio, mentre agosto sarà il mese delle competizioni Europee e quindi della Champions League. Lì bisognerà provare a ribaltare la sconfitta per 0-1 rimediata sul campo del Lione nell’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, primo no a Paratici per Zaniolo: nuova tattica dei bianconeri

Mentre la squadra si prepara a tornare in campo, Fabio Paratici prepara i colpi di calciomercato per migliorare sempre più il rendimento della compagine bianconera, che ha bisogno di ancora più qualità per provare a cancellare in maniera definitiva alcune prestazioni convincenti che si sono verificate in questi mesi. Un nome utile alla causa bianconera è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo scorso 5 giugno il CEO della Roma Guido Flenga ha respinto l’offerta della Juventus per il gioiello classe 1999. La sospensione del fair-play finanziario dà respiro al presidente Pallotta. Per Zaniolo si potrebbero accettare offerte solo di circa 60 milioni di euro.

La tattica di Fabio Paratici è quella di attendere e non mollare la presa per poi sferrare l’attacco al momento giusto.

