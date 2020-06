Borussia Dortmund, Zorc parla di Sancho: “Eccezionale, ma non facile da gestire”. Possibile apertura alla cessione? La Juventus vigila.

Ha soltanto 20 anni, ma è già considerato un astro nascente del calcio mondiale. La sua valutazione è già a tre zeri e tutti i grandi club d’Europa sognano di averlo in squadra. Si tratta di Jadon Sancho, talentuosissimo esterno offensivo inglese del Borussia Dortmund. Le grandi d’Inghilterra sono pronte a riportarlo in patria, ma tra i tanti top club del continente che lo seguono c’è anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, Zorc apre all’addio di Sancho?

Il Borussia Dortmund sa di poter realizzare una plusvalenza gigantesca con il giovane talento inglese, ma resterà da vedere se il club tedesco sarà o meno intenzionato a cedere il giocatore. Nel frattempo però, arrivano delle parole sibilline dal direttore sportivo giallonero Michael Zorc: “Jadon è un calciatore eccezionale e in campo è impossibile notarlo. Anche fuori dal campo però si fa notare e questo non è facile per noi”.

Segno di come il giovane talento non sia un elemento facile da gestire. Che il club possa decidere di sbarazzarsene, chiaramente ad un prezzo super, per conservare i giusti equilibri nello spogliatoio? La Juventus osserva e ci pensa, anche se nella corsa al giocatore gli avversari non mancano. Tra le big europee c’è senz’altro anche il Real Madrid. Nel frattempo però dall’Inghilterra assicurano che la prima squadra ad aver presentato un’offerta sia stata il Manchester United: 115 milioni di euro.

Lo riferisce il ‘Telegraph’, che riporta come la richiesta del Borussia Dortmund sia leggermente superiore: Sancho potrebbe partire per 130 milioni. Una cifra troppo elevata al momento per gli standard bianconeri, ma con l’inserimento di cessioni o contropartite tutto è possibile.

