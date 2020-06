Calciomercato, ‘assist’ a Inter e Juve | Offerta rifiutata!

Juventus ed Inter continuano alcune trattative con il Barcellona con un calciatore inserito negli scambi che rifiuta la Premier: assist alle italiane

Juventus ed Inter saranno tra le prime quattro squadre italiane a tornare in campo nel post Coronavirus. Entrambe le squadre saranno impegnate nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia, rispettivamente contro Milan e Napoli. Nel frattempo continuano a lavorare entrambe in chiave mercato con il Barcellona. Il centrocampista che potrebbe essere inserito negli scambi rifiuta la Premier League, favorendo le italiane.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio per il bomber | Inter beffata!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo | Arriva il primo no!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, infortunio grave | Sfuma l’obiettivo

Calciomercato Juventus ed Inter, Aleña rifiuta la Premier: assist alle italiane

Il calciomercato inizia già ad entrare nel vivo per le società italiane, nonostante l’apertura della prossima sessione di mercato è stata rimandata. Juventus ed Inter continuano a sfidarsi anche fuori dal campo, in chiave mercato. Le due italiane mantengono caldo l’asse di mercato con il Barcellona, con il quale ci sarebbero in ballo alcune trattative con entrambe le società. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, sarebbe arrivato un assist alle italiane da parte di un centrocampista della squadra catalana.

Infatti, lo spagnolo Carles Aleña avrebbe rifiutato alcune destinazioni in Premier League, poiché la volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere in blaugrana e convincere l’allenatore Quique Setien per la prossima stagione. Naturalmente il rifiuto delle destinazioni inglesi leva una fetta importante di concorrenti a Juventus ed Inter. Anche se le due società italiane, sembrerebbero non ritenere Aleña come nome prioritario da inserire negli scambio a cui si lavora con il Barcellona.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: Conte vuole il gioiello del Real Madrid