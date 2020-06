Calciomercato Juventus, infortunio grave | Sfuma l’obiettivo

Il calciatore era seguito dalla Juventus ma ha subito un infortunio grave nelle scorse ore: si allontana la pista italiana

Tutto pronto per il ritorno in campo delle squadre italiane: venerdì ci sarà la prima gara post-coronavirus e riguarderà la Coppa Italia. In campo scenderanno Juventus e Milan, che si giocheranno l’accesso alla finale dopo l’1-1 dell’andata, e Napoli e Inter con i nerazzurri che dovranno provare a ribaltare la sconfitta per 0-1 rimediata al ‘San Siro’.

Successivamente, a partire dal 20 giugno, ritornerà la Serie A mentre ad agosto si disputeranno le competizioni Europee, ovvero Champions League ed Europa League. Questa situazione ha portato i club a concentrarsi in anticipo sul futuro e in queste settimane sono state avviate diverse trattative di calciomercato.

Calciomercato Juventus, infortunio per Grimaldo: sfuma un obiettivo

La Juventus ha cercato diversi terzini in questi mesi, ma uno di quelli accostati ai bianconeri potrebbe sfumare definitivamente. Si tratta di Alejandro Grimaldo, classe 1995 di proprietà del Benfica, che è uno degli elementi più importanti della squadra portoghese. Su di lui c’era anche l’interesse del Napoli.

Come detto, però, l’affare potrebbe saltare perché ieri il terzino sinistro spagnolo si è infortunato ai legamenti durante la gara tra Portimonense e Benfica. Il risultato era sullo 0-2 quando Grimaldo si è fatto male ed è uscito in lacrime al 63′, alla fine la gara è terminata 2-2.

Una brutta tegola e per la sua squadra e anche chi contava nel suo ingaggio nei prossimi mesi.

