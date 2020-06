La Juventus potrebbe salutare Cristiano Ronaldo durante il calciomercato estivo: per l’asso portoghese è pronto ad affacciarsi il top club

Mancano due giorni al ritorno in campo della Juventus di Sarri, dopo il lungo lockdown dovuto al Coronavirus. Il club bianconero si appresta a chiudere il discorso semifinale di Tim Cup, con il match di ritorno contro il Milan. Juventus che fa i conti anche con la clamorosa possibile cessione di Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato estivo: sorprendente la pista che porta al suo possibile nuovo club.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ai saluti: cifre e dettagli

Una separazione anticipata dopo due stagioni insieme. Nonostante la scadenza del contratto con la ‘Vecchia Signora‘ sia fissata al 30 giugno 2022, il futuro di CR7 sembrerebbe sempre più lontano da Torino. Ronaldo e la Juventus sono pronti e salutarsi, con una clamorosa indiscrezione che arriva da ‘Don Diario‘. Secondo il portale spagnolo, infatti, l’asso portoghese avrà un colloquio con Florentino Perez e Zinedine Zidane per un eventuale clamoroso ritorno a Madrid.

Il Real infatti, nonostante i 35 anni di CR7, potrebbe puntare ancora su Cristiano per un affare che avrebbe comunque cifre di spessore. Si tratterebbe di 60 milioni di euro, due anni dopo il doloroso addio alle ‘Merengues‘ per 100 milioni, con la Juventus che reinvestirebbe tale cifra per sostituire il classe 1985. Situazione in divenire, con un divorzio anticipato che assumerebbe un grosso valore anche per l’eventuale ritorno al Real.

Florentino Perez pensa a Ronaldo: il portoghese può fare ritorno nel club che lo ha reso tra i più grandi d’Europa.

