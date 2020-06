Calciomercato Juventus, due esuberi in Premier | Tesoretto da 60 milioni!

Il calciomercato bianconero vedrà diverse cessioni la prossima estate: in casa Juventus due big sarebbero pronti a trasferirsi in Premier League

Due giorni al ritorno in campo. Concentrazione massima in casa Juventus per la semifinale di ritorno di Tim Cup, contro il Milan. Dal campo al calciomercato il piano di Paratici passa anche dalle cessioni. Due i nomi che potrebbero fruttare un importante tesoretto da reinvestire nelle prossime settimane: gli esuberi di Sarri pronti a salutare la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, asse con l’Everton: due big per Ancelotti

Dalla A alla Premier League. La Juventus si guarda intorno e, in ottica uscite, punta ad accumulare un tesoretto importante nel prossimo calciomercato estivo. Tra gli esuberi, due big potrebbero approdare in Inghilterra per un maxi affare che accontenterebbe la dirigenza bianconera. Federico Bernardeschi è ormai da tempo dato per partente, vista un’annata decisamente deludente e diverse pretendenti sparse per l’Europa. In ultima battuta potrebbe spuntarla l’Everton di Carlo Ancelotti che, dopo l’affare Kean, sfrutterebbe un canale preferenziale visti gli eccellenti rapporti tra le dirigenze.

Non solo Bernardeschi però nel mirino del club inglese che potrebbe richiedere nell’affare anche l’inserimento di Adrien Rabiot. Il francese, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Psg, ha deluso le aspettative ed è a caccia di un nuovo club. In tal senso, la Premier potrebbe essere la soluzione ideale con la squadra di Ancelotti pronta ad accogliere il centrocampista transalpino. Un affare da ben 60 milioni complessivi per i due esuberi di Sarri, ormai ai margini del progetto tecnico dell’ex Napoli.

Situazione in divenire ma la linea pare ormai tracciata: gli addii di Bernardeschi e Rabiot per finanziare parte del prossimo mercato in casa bianconera.

