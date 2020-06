Calciomercato Inter, addio in difesa | Si abbassa il prezzo!

Mentre le squadre preparano il ritorno in campo, l’Inter continua a lavorare sul calciomercato. Si abbassa il prezzo del difensore!

Dopo aver vissuto una buona metà di stagione, l’Inter non vuole mollare e deve ripartire nel migliore dei modi per provare a portare a casa un titolo. Sabato si cercherà di ribaltare la sconfitta per 0-1 rimediata al ‘San Siro’ contro il Napoli nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.

Dopo di che, a partire dal 20 giugno, riprenderà anche la Serie A e i nerazzurri dovranno provare a cancellare le due sconfitte contro Lazio e Juventus che l’hanno allontanata dalla lotta per lo scudetto. In Europa League invece si ripartirà dagli ottavi di finale direttamente ad agosto e il club di Milano sarà impegnato contro il Getafe.

Calciomercato Inter, la crisi fa scendere il prezzo di Milan Skriniar: tre big della Premier osservano

Mentre la squadra si prepara al ritorno in campo, la società continua a lavorare sul mercato e studia i possibili colpi da attuare nel prossimo calciomercato, sia in entrata che in uscita. In queste ore è cambiata anche la situazione riguardante Milan Skriniar, che è cercato da diverse squadre Europee come Manchester United, Manchester City e Liverpool.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo slovacco dovrebbe avere un prezzo più basso a causa della crisi legata all’emergenza coronavirus. L’Inter infatti lo valuterebbe più di 50 milioni di euro, ma nel suo contratto in scadenza nel 2023 non sono presenti clausole.

Per questo motivo, dunque, la società nerazzurra può comunque decidere di blindarlo e non ascoltare nessuna offerta in arrivo dalle inseguitrici.

