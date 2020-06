Beffa per Massimiliano Allegri: sembrava scontata la prossima destinazione dell’ex tecnico della Juventus, invece è arrivata la decisione a sorpresa

Nuovo colpo di scena nel futuro prossimo di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, dopo l’anno di stop in seguito all’addio con i bianconeri, ha deciso di tornare in panchina. Tutti gli indizi portavano al PSG, dove Thomas Tuchel sembrava ormai con le ore contate visto il cammino non sempre esaltante. Come riporta L’Equipe, però, a meno di clamorosi e improvvisi cambi di rotta dell’ultimo momento, il prossimo sarà ancora il tedesco l’allenatore dei parigini. Sarebbe stato quindi bloccato l’arrivo di Massimiliano Allegri.