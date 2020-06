La Juventus penserebbe ad uno scambio con Griezmann in caso di possibile assalto del Barcellona per Dybala

Paulo Dybala con le sue dichiarazioni spaventa la Juventus. Il numero dieci argentino mette fretta al club bianconero sul rinnovo, con l’accordo al momento in scadenza nel 2022. “Per ora non c’è nulla. Ho un anno e mezzo di contratto, non è tanto e capisco che quanto successo con il coronavirus non è facile da gestire per il club. Ma altri calciatori hanno rinnovato, quindi aspettiamo – ha detto in un’intervista alla ‘CNN’ – Potremmo rinnovare, sono felice di essere qui e sono certo che ne parleremo. Ma dipende dalla Juventus“. Il Barcellona? Sarebbe bello giocarci con Messi ma anche la Juve è un club incredibile”.

Juventus, Dybala per Griezmann: asse caldissimo col Barça

Dichiarazioni che hanno destato un certo stupore nell’ambiente bianconero e tra i tifosi, con la ‘Joya’ che ha voluto recapitare un chiaro messaggio alla dirigenza sulla propria volontà di proseguire il matrimonio con la Juve. Parole magari di circostanza sul Barcellona e il connazionale Messi, che comunque hanno fatto rumore in Spagna. E’ infatti sempre caldo l’asse tra Juve e Barça per diversi giocatori, Pjanic e Arthur su tutti. Il brasiliano vorrebbe restare in blaugrana e blocca per il momento la trattativa tra le due società. L’intenzione della ‘Vecchia Signora’ è quella di confermare Dybala con il prolungamento di contratto, con le parti che sicuramente si aggiorneranno nelle prossime settimane. Se la situazione dovesse complicarsi, non è da escludere a priori che l’argentino possa rientrare clamorosamente nei discorsi intavolati con il Barcellona. Se i campioni di Spagna mostrassero interesse per Dybala, la Juventus potrebbe chiedere in cambio Griezmann per rimpiazzare l’ex Palermo nell’attacco di Sarri.

La valutazione dei due talenti mancini è simile, anche se peserebbe nelle negoziazioni l’ingaggio del francese che è praticamente il doppio rispetto a quanto percepisce la ‘Joya’ a Torino. Occhio quindi a nuove e possibili sorprese sull’asse Juventus-Barcellona…

