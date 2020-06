Anche la Premier League e la Championship si apprestano a tornare in campo tra circa una settimana: ancora un caso di positività riscontrato nelle ultime ore

Continuano i vari casi di positività riscontrati a causa del Covid-19. La Premier League e la Championship sono pronte a ripartire tra circa una settimana andando così a recuperare la quotidianità.

Stoke, il manager O’Neill positivo

Come svelato dal sito ufficiale del club di Championship, lo Stoke City, il manager Michael O’Neill è risultato positivo al virus Covid-19 dopo gli ultimi test dell’8 giugno. Precedentemente O’Neill era risultato negativo. Ora seguirà un periodo di isolamento, pur continuando ad avere contatti virtuali quotidiani con il suo staff tecnico e i giocatori.

Billy McKinlay si occuperà dell’allenamento, mentre lo Stoke si prepara alla sfida di ritorno in campo contro il Reading il 20 giugno. Infine, la società inglese non avrebbe intenzione di fare ulteriori commenti in merito.

Una situazione sempre alquanto complicata con ancora diversi casi di positività riscontrati nelle ultime settimane. Con il ritorno in campo bisognerà così trovare una soluzione migliore per tutti. E non sarà facile visto che è un argomento sempre molto delicato.

