In attesa del suo arrivo ufficiale al Milan Ralf Rangnick sarebbe già al lavoro in vista della prossima stagione: blindato il rossonero!

Il Milan vuole tornare ad essere protagonista senza commettere i numerosi errori della scorsa stagione. In attesa dell’ufficialità Ralf Rangnick sarebbe già al lavoro per blindare già i giocatori-chiave del nuovo progetto rossonero.

Calciomercato Milan, Calhanoglu verso il rinnovo

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Rangnick vorrebbe trattenere il talentuoso giocatore Hakan Calhanoglu, che ha sempre cercato di soffiarlo al Milan per portarlo in Bundesliga: il Lipsia lo ha corteggiato a lungo negli ultimi due anni, ma lui ha sempre preferito la Serie A.

Il contratto del giocatore turco è in scadenza a partire dal 30 giugno 2021 e così le parti potrebbero trovare un accordo per il rinnovo. Attualmente il centrocampista rossonero percepisce 2,5 milioni di euro, ma la società milanese potrebbe pensare ad abbassare l’ingaggio aumentando, invece, gli anni di contratto. Inoltre, Calhanoglu ha cambiato anche procuratore per affidarsi all’ISMG International di Gordon Stipic, uno dei più importanti agenti in Germania e d‘Europa.

Il Milan vorrebbe ricostruire le fondamenta per costruire un futuro più che roseo con una buona base di partenza.

