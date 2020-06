Calciomercato, la Juventus a Ronaldo | Rinnovo a una condizione o addio

Ancora da stabilire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, il cui ingaggio pesa molto nelle casse bianconere: il fenomeno portoghese tra rinnovo e addio

Il Coronavirus ha portato gravi problemi economici nel mondo del calcio italiano e mondiale. Le società hanno dovuto far fronte all’emergenza chiedendo ai propri calciatori dei tagli sugli stipendi. Tra queste anche la Juventus, il cui stipendio che pesa maggiormente è quello di Cristiano Ronaldo. Così in casa bianconera si ragiona sul futuro del portoghese.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: la proposta di rinnovo può essere un ultimatum

Anche un top club del calcio internazionale come la Juventus ha subito la crisi portata dall’emergenza Coronavirus. Infatti, anche i bianconeri hanno dovuto tagliare gli stipendi ai calciatori per far fronte all’emergenza. Come riportato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, l’ingaggio più pesante per la società bianconera è quello di Cristiano Ronaldo, per questo motivo Andrea Agnelli ed i suoi collaboratori starebbero riflettendo sul futuro del calciatore. La cessione del calciatore naturalmente sarebbe un’opzione che la Juventus vorrebbe evitare, ma per fare in modo che questa venga esclusa il portoghese dovrà accettare le condizioni della proposta di rinnovo.

Infatti, nel prolungamento di contratto che la società bianconera starebbe pensando, l’ingaggio del giocatore verrebbe spalmato nel tempo, così da non incidere in maniera troppo pesante sui bilanci rossoneri, che al momento risulterebbero in rosso. Questa la condizione che la Juventus proporrà a Ronaldo per rimanere a Torino, qualora non dovesse accettare potrebbe prendere piede l’opzione addio.

