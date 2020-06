Il calciomercato bianconero potrebbe vedere una bomba clamorosa: Cristiano Ronaldo sarebbe propenso a lasciare la Juventus

Sono tre i giorni che separano la Juventus dal ritorno ufficiale sul rettangolo verde. Primo avversario del post lockdown per l’emergenza Coronavirus sarà il Milan di Pioli, in Tim Cup. Dal calcio giocato al calciomercato, in casa Juventus prende sempre più corpo la clamorosa possibilità che Cristiano Ronaldo saluti la Torino bianconera: i dettagli.

Calciomercato Juventus, non solo Real: il futuro di CR7

Ronaldo e la Juventus non sono mai stati così lontani. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’asso portoghese avrebbe ormai deciso di lasciare la Serie A. Una separazione in anticipo sul contratto che scadrà nel giugno 2022, CR7 starebbe pensando ad un’ultima grande avventura. L’obiettivo di Ronaldo sarebbe quello di arrivare al meglio all’ultima grande competizione, nel 2022: il Mondiale con il Portogallo. Un ultimo grande appuntamento a cui arriverà con la maglia di un club che difficilmente sarà la Juventus.

L’opzione più intrigante resta quella di un ritorno a Madrid, sponda Real, con i ‘Blancos’ che sono già a caccia di rinforzi di spessore in attacco. Resta viva l’opzione Manchester United in Premier League a cui si aggiunge anche il Newcastle. Il club, dopo il cambio di proprietà, potrebbe presentarsi ai tifosi con un colpo da urlo come, appunto, Cristiano. In ultima battuta, resta in piedi l’ipotesi di un trasferimento in MLS, all’Inter Miami di David Beckham che sarebbe pronto ad accoglierlo nelle prossime settimane.

In casa Juventus, dunque, sembra tutto pronto per il divorzio dell’anno: Cristiano Ronaldo e la ‘Vecchia Signora’ possono dirsi addio in estate.

