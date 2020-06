La Juventus è pronta a vivere un mercato infuocato, condito anche da alcune cessioni: pronto l’assalto del Manchester United

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che è ancora in lotta per tutte e tre le competizioni ed è pronta a vivere tre mesi infuocati. Si ripartirà dalla Coppa Italia per poi procedere con la Serie A e infine la Champions League, dove bisogna provare a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata in quel di Lione.

La squadra allenata da Maurizio Sarri vorrebbe accompagnare le prestazioni convincenti ai risultati, visto che nelle settimane prima della sosta ci sono state alcune gare poco brillanti. Ci sono alcuni aspetti da migliorare, soprattutto nella rosa, per adattare la compagine bianconera al gioco del proprio tecnico.

Calciomercato Juventus, possibile tentativo del Manchester United per Bernardeschi

Un calciatore che ha avuto tante possibilità ma non è riuscito a incidere è sicuramente Federico Bernardeschi, che ha totalizzato 14 presenze in Serie A senza mai andare in gol. L’esterno della Nazionale Italiana potrebbe essere nella lista dei partenti per la prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un club che potrebbe farsi avanti è il Manchester United, che va a caccia di un giocatore offensivo e avrebbe prima di tutto messo nel mirino Jadon Sancho, talento classe 2000 di proprietà del Borussia Dortmund. Il suo costo però si aggira sui 100 milioni di euro, per questo i Red Devils potrebbero fiondarsi sul calciatore bianconero.

Bernardeschi può sicuramente essere una buona alternativa a un prezzo tutto sommato basso, sostenibile durante la crisi causata dal coronavirus.

