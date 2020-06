L’Inter prepara il ritorno in campo e nel frattempo studia nuovi colpi di mercato. Antonio Conte è pronto a vendicarsi e battere il Barcellona

È stata una buona stagione fin qui per l’Inter, che ora si prepara a vivere un finale infuocato in tutte e tre le competizioni. In Serie A la posizione dei nerazzurri è un po’ più defilata dopo i due ko di fila contro Lazio e Juventus ma in caso di vittoria con la Sampdoria lo svantaggio dal primo posto si ridurrebbe da nove punti a sei punti.

In Coppa Italia invece è ancora tutto aperto, all’andata è arrivata una brutta sconfitta per 1-0 contro il Napoli al ‘San Siro’ e sabato si disputerà la gara di ritorno. Tutto da giocare invece in Europa League, dove ad agosto si ripartirà dagli ottavi di finale contro il Getafe.

Calciomercato Inter, ‘vendetta’ di Conte con il Barcellona: i nerazzurri vogliono soffiare Tonali

Mentre la squadra si prepara al ritorno in campo, la società continua a lavorare su un calciomercato che sarà molto movimentato e dovrebbe portare all’addio di Lautaro Martinez, sempre più vicino al Barcellona.

Secondo quanto riportato da Don Balon, però, Antonio Conte vorrebbe vendicarsi e togliere ai Blaugrana l’acquisto di Sandro Tonali. L’affare potrebbe andare in porto per 40 milioni di euro, comprensivi di bonus, ma dalla Spagna dicono che in caso di retrocessione del Brescia, il giovane centrocampista potrebbe partire anche per 25 milioni.

Tonali ha incantato tutti in questi mesi e per questo ha attirato le attenzioni dei top club, ma il Barcellona potrebbe tirarsi indietro visto che l’Inter dovrebbe essere in vantaggio. Per lui potrebbe esserci un contratto di cinque anni e un guadagno di 2,5 milioni a stagione.

