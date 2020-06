Il Real Madrid ha messo gli occhi sul giocatore dell’Inter, vuole affidargli un reparto intero: Marotta ha fissato il prezzo.

La rosa dell’Inter sta subendo un vero e proprio assalto da parte delle due big spagnole: il Barcellona non molla la presa su Lautaro, mentre il Real Madrid sembra avere altre mire fra i nerazzurri. Florentino Perez in estate vuole compiere la rivoluzione tanto attesa dai tifosi: rifondare il Real post Cristiano Ronaldo ed aprire un nuovo ciclo vincente. Per farlo il presidente spagnolo vuole portare a Madrid un top player per ogni reparto: in difesa, l’obiettivo è uno dei pilastri di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro Morata | La conferma dalla Spagna

Calciomercato Inter, il Real vuole Skriniar | Marotta chiede 80 milioni

Uno dei grandi obiettivi della prossima campagna acquisti del Real Madrid si trova in casa Inter ed è Milan Skriniar. Il centrale slovacco sembra essere l’uomo scelto da Florentino Perez per ereditare il ruolo di Sergio Ramos, che a 34 anni si appresta ad iniziare la parabola discendente della propria carriera. Anche Zidane sarebbe rimasto colpito dalla forza e della leadership di Skriniar, che a soli 25 anni dimostra una maturità da veterano. Riuscire a convincere l’Inter a lasciar partire il centrale classe ’95 non sarà, però, un’impresa semplice.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘tradito’ | Si è offerto al Barcellona

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it‘, infatti, Marotta avrebbe fissato il prezzo di Skriniar ad 80 milioni di euro. La cessione dello slovacco a quella cifra significherebbe un’enorme plusvalenza per l’Inter, che tre anni fa lo ha acquistato per 34 milioni di euro dalla Sampdoria. Ora, quindi, tutto è apparecchiato: per portare Skriniar al Real Madrid, Florentino Perez deve solamente accontentare i nerazzurri e sborsare gli 80 milioni richiesti.

Il Real Madrid sembra sempre più deciso a puntare su Skriniar e Marotta fissa il prezzo: 80 milioni di euro, senza alcuna possibilità di sconto.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, sprint Rangnick | Blindato il rossonero!

Lite Marotta-Dal Pino finisce in tribunale | Zhang patteggia

Calciomercato, la Juventus a Ronaldo | Rinnovo a una condizione o addio