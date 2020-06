Calciomercato Inter, dalla Spagna: Conte vuole il gioiello del Real Madrid

Dalla Spagna arriva la notizia che l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, avrebbe chiesto un calciatore del Real Madrid: la risposta dei ‘Blancos’

L‘Inter con il ritorno in campo è ancora in corsa su tre fronti: Coppa Italia, scudetto ed Europa League. Nel frattempo però si inizia già a ragionare sulla prossima finestra di mercato, che questa stagione partirà più avanti e durerà meno. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui Antonio Conte avrebbe chiesto uno sforzo economico alla società per arrivare al calciatore del Real Madrid.

Calciomercato Inter, Conte chiede Valverde: il Real Madrid dice di no

Il calciomercato in Serie A inizia già ad entrare nel vivo, anche se quest’anno l’apertura della finestra estiva è rimandata. In casa Inter si inizia dunque a lavorare per comporre la rosa della prossima stagione ed Antonio Conte sembrerebbe avere le idee chiare sugli obiettivi da perseguire. Dalla Spagna infatti, arriverebbe la notizia che l’allenatore nerazzurro avrebbe puntato un centrocampista del Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, Conte avrebbe chiesto alla società interista uno sforzo economico per presentare un’offerta intorno ai 70 milioni alla squadra di Zidane per il centrocampista spagnolo, Federico Valverde. Secco il no della società madridista, poiché Valverde sarebbe uno dei gioielli spagnoli in cui il Real Madrid crede moltissimo e su cui vorrebbe fondare il proprio futuro. Delusione dunque per Antonio Conte che dovrà rinunciare all’obiettivo spagnolo e puntare altrove per rinforzare il centrocampo interista.

