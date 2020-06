Calciomercato Inter, futuro Morata | La conferma dalla Spagna

Nelle ultime ore l’attaccante dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, è stato messo nel mirino dell’Inter: dalla Spagna arrivano conferme

L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato per rinforzare il reparto offensivo in caso di addio di Lautaro Martinez. E così nelle ultime ore il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, annuncio UFFICIALE | Doppio addio!

Calciomercato Inter, Morata non lascerebbe Madrid

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” lo stesso club spagnolo non avrebbe intenzione di perdere l’ex centravanti della Juventus anche in caso di arrivo di Edinson Cavani dal PSG. Potrebbe, invece, salutare Diego Costa con “El Cholo” pronto a puntare tutto su Morata, Cavani e Joao Felix per l’attacco. L’Inter continuerà a provarci ancora come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport: per ora non alzerebbe ancora bandiera bianca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici insiste | Rossonero sempre nel mirino