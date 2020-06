Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre molto incerto. Spunta una nuova idea per l’attaccante argentino della Juventus: scambio in Serie A!

Gonzalo Higuain non ci sarà quasi sicuramente per la sfida della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan a causa di un problema muscolare. Il suo futuro resta sempre molto incerto con l’addio al termine della stagione sempre più vicino. Il “Pipita” guadagna 7,5 milioni a stagione con il contratto che scadrà nel giugno 2021. Il club bianconero non vorrebbe perderlo a parametro zero e così una sua possibile cessione è sempre più possibile.

Calciomercato Juventus, spunta lo scambio con Dzeko

Diversi club di MLS e River Plate sarebbero così da tempo le due destinazioni più accreditate per Higuain. Ccome svelato da “7 Gold” nelle ultime ore sarebbe nata nuovamente l’idea di uno scambio con la Roma, che potrebbe inserire il profilo di Edin Dzeko per arrivare allo stesso attaccante argentino richiesto dall’allenatore portoghese Fonseca. Lo scambio, proposto a quanto pare dal Ds giallorosso Petrachi, sarebbe così alla pari visto che i cartellini hanno più o meno una valutazione simile

Sulle tracce dell’attaccante bosniaco, che ha rinnovato il suo contratto la scorsa estate fino al 2022, ci sarebbe nuovamente un forte interessamento dell’Inter.

Continuano le numerose trattative di mercato in questo periodo per cercare di accontentare tutte le parti coinvolte: asse bollente Torino–Roma.

