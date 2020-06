Il Milan guarda al futuro: nel suo ambizioso progetto di rinascita potrebbe inserirsi sulla panchina un allenatore vincente come Blanc

Il campionato riparte e con esso i tantissimi enigmi che il Milan si porta dietro ormai dalla scorsa estate. La rosa è sicuramente incompleta, o comunque non all’altezza del progetto che h in mente la società, c’è poi da capire quale sarà il prossimo allenatore del club, con l’addio di Stefano Pioli che sembra ormai scontato. In pole per la sua sostituzione c’è il tedesco Ralf Rangnick, uomo di fiducia di Gazidis. A sorpresa, però, è spuntata una nuova clamorosa ipotesi per la panchina rossonera.

LEGGI ANCHE >>> Lite Marotta-Dal Pino finisce in tribunale | Zhang patteggia

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, contratto prolungato | C’è l’accordo!

Milan, ipotesi Blanc: occhio alla Fiorentina

Dalla Francia gira voce che tra le possibili destinazioni di Laurent Blanc, ex allenatore della Nazionale francese e del Paris Saint Germain, ci sia anche il Milan. Lo riporta il portale Equipe. Il tecnico francese avrebbe infatti intenzione di rimettersi in gioco dopo uno stop dal calcio che dura dal 2016. E così il club lombardo potrebbe piazzare il grande colpo, affidando la guida tecnica del club ad un allenatore certamente più esperto e vincente di quanto non sia, al momento, Rangnick. Altra possibile pista italiana per il francese, però, potrebbe essere quella che porta alla Fiorentina.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il progetto ambizioso del Milan, dunque, potrebbe includere l’inserimento di un allenatore di grande spessore. Al momento però, come già chiarito, il primo profilo indicato per la successione di Stefano Pioli è quello del tedesco Rangnick.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, annuncio UFFICIALE | Doppio addio!

Calciomercato Juventus, Paratici insiste | Rossonero sempre nel mirino