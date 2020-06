Serie A con i tifosi, l’apertura del Governo | ”Ecco dove e quando”

Serie A, si discute della possibilità di aprire gli stadi ai tifosi: su quando sarà possibile, arriva l’annuncio del Governo

Nel weekend, il calcio italiano ripartirà con la Coppa Italia, prima di dare spazio al campionato la settimana successiva. Ma per adesso, si gioca rigorosamente a porte chiuse, né è prevedibile quando si potrà riaprire gli impianti ai tifosi. I club e la Federcalcio sperano che ciò sarà possibile al più presto. Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell’Interno, ha affermato, in un’intervista a ‘Radio Punto Nuovo’: “Ci auguriamo tutti che i tifosi possano tornare presto allo stadio, ma serve attenzione. Il ministro Spadafora è molto concentrato sul tema. Spero sarà possibile ad agosto o settembre, più che a luglio. In quel caso, anche per cinema e teatri all’aperto si parla di mille persone al massimo”.

