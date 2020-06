Milan, Castillejo derubato | ”Mi hanno puntato la pistola in faccia”

Brutta avventura per un calciatore della Serie A, che è stato aggredito e rapinato per strada con tanto di pistola puntata

Disavventura a Milano per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è stato rapinato da due ragazzi che gli hanno puntato la pistola in faccia. Il giocatore del Milan ha raccontato il brutto episodio sui social, aggiungendo: “Ma a Milano tutto a posto?”. In una storia Instagram, l’attaccante spagnolo ha descritto l’accaduto. Il giocatore, a quanto si apprende dal ‘Corriere della Sera’, si trovava in auto al momento del fatto. I due ladri gli hanno rubato un orologio. Non ci sono state altre conseguenze per l’ex Villarreal, comprensibilmente turbato e infastidito.

