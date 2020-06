Fra otto giorni si avrà la certezza sulle modalità in cui si completerà la Champions League: intanto, la Uefa avrebbe preso una decisione sulla finale.

La Champions League in formato estivo sta prendendo forma: nella giornata odierna sarebbe spuntata anche la candidatura di Madrid come sede della finale. La Capitale spagnola starebbe tentando di insidiare Lisbona, che al momento rimane la favorita per ospitare l’ultimo capitolo dell’edizione di quest’anno della Champions League. Dopo il passo indietro fatto da Istanbul, la Uefa sta ragionando sulla prossima sede della finale della coppa più ambita d’Europa.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, Ligue 1 | La decisione definitiva del Consiglio di Stato

Champions League, idea della Uefa | Finale a porte aperte!

Quella di oggi potrebbe essere stata una giornata importante in chiave Champions League e non solamente per la candidatura di Madrid per ospitare la finale. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Uefa avrebbe deciso di organizzare la finale a porte aperte. Una scelta coraggiosa, che ovviamente verrebbe realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza per il ‘Coronavirus’. Lo stadio in cui verrà ospitata la finale, quindi, non verrebbe riempito di persone nella sua totalità: i tifosi sarebbero distribuiti in maniera da non creare assembramenti. L’ultimo atto della competizione più ambita d’Europa potrebbe godere nuovamente del pubblico sugli spalti.

La Uefa potrebbe aver preso una decisione importante: vorrebbe organizzare la finale di Champions League a porte aperte!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Esposito tra rinnovo, nuovo agente e futuro | Le ultime

Juventus, buone notizie per Sarri | Non ci sarà in Champions

Calciomercato Juventus, ‘allarme’ Dybala | Scambio stellare!