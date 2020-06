Calciomercato Roma, colpo Pedro a zero | Le ultime

Calciomercato Roma, arriva Pedro a zero: contatti in corso per il colpaccio, accordo ormai ad un passo

Niente operazioni faraoniche di calciomercato, in questa sessione e nelle prossime. Le società calcistiche cercheranno di tenersi stretti i loro talenti più preziosi, per grandi acquisti la liquidità sarà poca per tutti. Sarà fondamentale interesse rapporti tra dirigenze per arrivare a scambi, oppure fiutare affari su giocatori in vendita perché a fine progetto. Una parte importante, potrebbero farla anche i parametri zero. Sono diversi i giocatori che godono di questo status, fornendo a molti club la possibilità di rinforzarsi accordandosi con loro semplicemente pagandogli l’ingaggio. Uno di questi, è Pedro, il cui contratto con il Chelsea non sarà rinnovato.

Calciomercato Roma, Pedro si avvicina: le ultime

L’attaccante spagnolo, 33 anni, si svincolerà al termine della stagione e cerca una nuova sistemazione. In Serie A, il giocatore è seguito con grande attenzione da Roma e Juventus. Tutto lascia credere che l’accordo sia ormai in via di definizione. Anche perché, stando a ‘Il Romanista’, si sta consumando la rottura totale con il Chelsea. Pedro infatti non intenderebbe accettare nemmeno il mini-prolungamento per concludere la stagione con i ‘Blues’ e andare oltre il 30 giugno.

L’accordo con la Roma è vicinissimo, si parla di un biennale con opzione per il terzo anno, a circa 3 milioni netti di euro a stagione. Calciomercato.it ha anticipato che la Roma è in vantaggio sulla Juventus per Pedro, Sarri vorrebbe il suo ex giocatore per rinforzare il reparto ma probabilmente i giallorossi la spunteranno. Pedro potrebbe unirsi ai suoi nuovi compagni ad agosto, iniziando ad allenarsi a Trigoria.

