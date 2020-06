Calciomercato Milan, tentativo dalla Premier per Romagnoli | Le cifre

Le ultime di calciomercato Milan si focalizzano sul capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli per il quale potrebbe partire all’assalto una big inglese

Si parla pochissimo di Romagnoli in ottica addio al Milan rispetto ai suoi compagni Donnarumma, Paqueta e Bennacer. Specie a quest’ultimo, d’improvviso diventato uno dei giocatori più cercati sul calciomercato: dal Paris Saint-Germain di Leonardo, sempre utile quando si vuol far girare il nome del proprio assistito se parliamo di agente o giocatore se di società per provare a far impennare il prezzo, ad addirittura il Real Madrid. Ce lo vediamo Perez a parlare dell’algerino insieme ai suoi sodali… Questo semi silenzio sul capitano rossonero è però alquanto sospetto: qualcosa bolle in pentola? Non è da escluderlo, considerato che il suo agente è un certo Mino Raiola.

Calciomercato Milan, tentativo da Londra per Romagnoli: le cifre sul tavolo

Romagnoli potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza ora nel giugno 2022, ma anche in questo senso le voci si sono quasi placate del tutto, rimanendo però ugualmente a rischio cessione qualora dovesse venir presentata una proposta allettante. Del resto per il fondo Elliott nessuno è davvero incedibile. Diciamo che una cinquantina di milioni di euro potrebbero bastare al fondo statunitense per almeno iniziare una trattativa. Può farsi sotto l’immancabile PSG così come qualche big della Premier League: soluzioni più gradite al club rispetto alla Juventus, per non inimicarsi troppo i tifosi. In particolare il Chelsea, una delle società più attive sul mercato – ha già preso Ziyech dall’Ajax e prenderà Werner – nonché bisognosa di un rinforzo di spessore per la propria difesa, meglio se di piede mancino come l’ex Roma.

Possibile una proposta da 47 milioni più bonus per il cartellino del 25enne di Anzio, a cui i ‘Blues’ garantirebbero eventualmente un contratto di cinque anni da circa 6 milioni di euro a stagione oltre che la vetrina della Champions League, competizione che anche l’anno prossimo non potrebbe disputare in caso di permanenza a Milano.

