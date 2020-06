Calciomercato Juventus, Sarri a rischio esonero | Il retroscena

La Juventus si appresta a tornare in campo per la Tim Cup contro il Milan tra quattro giorni: tiene banco in casa bianconera un retroscena su mister Sarri

Il campo chiama, la Juventus è pronta a tornare protagonista sul rettangolo verde. Non solo il calciomercato a tenere banco in casa bianconera, con diversi nomi sul taccuino di Paratici. Si guarda al futuro che passerà dalla Tim Cup prima, contro il Milan, e dalla ripresa della Serie A poi. La squadra di Sarri è chiamata ad un ultimo sforzo e, in tal senso, spunta un clamoroso retroscena sulla permanenza dell’allenatore toscano sulla panchina dei campioni d’Italia.

Juventus, retroscena Sarri: addio vicinissimo

Una sconfitta in Champions, all’andata degli ottavi di finale contro il Lione, che ha pesato non poco sul morale della truppa bianconera. La Juventus non ha ancora avuto modo di ‘vendicarsi’ della batosta con i francesi ma proprio quella partita, secondo ‘Il Giornale‘, sembrerebbe essere stata decisiva per il futuro di Sarri. Il tecnico dei piemontesi, infatti, avrebbe avuto le ore contate dopo il brutto k.o europeo.

A ‘salvarlo’ sarebbe stata l’esplosione della pandemia che ha messo in ghiaccio ogni decisione, fino alla ripresa. Il presidente Agnelli sembrava dunque orientato a cambiare guida tecnica dopo l’1-0 incassato dal Lione ma l’allenatore è rimasto in sella alla ‘Vecchia Signora’ proprio grazie al lockdown.

Ogni decisione è stata dunque rimandata, con mister Sarri che in questo rush finale tra campionato e coppe si giocherà una grossa fetta del suo futuro alla guida della Juventus.

