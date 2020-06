Il mercato creativo di Fabio Paratici potrebbe portare la Juventus verso strade inesplorate: l’ultima idea sarebbe uno scambio in Premier League per Rabiot.

Agli inizi del ‘lockdown’, Fabio Paratici aveva delineato le caratteristiche che dovrà avere il calciomercato post ‘Coronavirus’: creatività, elasticità e una sinergia fra i grandi club per evitare la svalutazione dei giocatori. In questo senso la Juventus sta portando avanti da diverse settimane dei discorsi di mercato con il Barcellona, ma l’ultima idea del CFO bianconera potrebbe trovare terreno fertile in Premier League. La ‘Vecchia Signora’, a quasi vent’anni da quando sedeva sulla panchina bianconera, potrebbe trovare un accordo con Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, intreccio con Ancelotti | Scambio Rabiot-Digne

La Juventus potrebbe assecondare l’interesse mostrato da Ancelotti per Adrien Rabiot ed intavolare uno scambio con l’Everton. I bianconeri, infatti, potrebbero chiedere agli inglesi di inserire il cartellino di Lucas Digne. Il terzino francese potrebbe essere la soluzione della Juventus per la corsia mancina, dove al momento c’è solamente Alex Sandro di ruolo. Digne conosce già la Serie A, avendo giocato per una stagione con la maglia della Roma, e con i suoi 26 anni rappresenta una seria candidatura per raggiungere il club torinese.

L’avventura di Rabiot in bianconero potrebbe, quindi, durare un solo anno. Arrivato a parametro zero dal PSG l’estate scorsa, il centrocampista francese si è espresso al di sotto delle aspettative in stagione. Le richieste di Sarri ai propri centrocampisti non si confanno con le caratteristiche tecniche e atletiche d Rabiot, che adesso sembra essere già considerato fra i sacrificabili dalla Juventus. La soluzione di Paratici, che è sempre stato uno dei massimi estimatori del centrocampista, potrebbe essere quello di inserire il francese in uno scambio con l’Everton. I bianconeri potrebbero ottenere così Lucas Digne: entrambi i giocatori, infatti, sarebbero valutati intorno ai 25 milioni di euro.

