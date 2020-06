La Juventus potrebbe avere avuto una risposta definitiva da Marcelo: il brasiliano ha deciso quale sarà il proprio futuro.

L’attenzione della Juventus sulle possibili opportunità di mercato è sempre alto. Non sono solamente i giocatori in scadenza, i cosiddetti parametri zero, ad interessare ai bianconeri: anche quei giocatori con un solo anno di contratto e che, quindi, potrebbero partire a prezzo di saldo. Uno di questi potrebbe essere Marcelo, che ha dimostrato segni di insofferenza nel corso dell’ultima stagione e potrebbe lasciare Madrid. Dalla Spagna, intanto, rivelano la decisione del brasiliano sul proprio futuro.

Calciomercato Juventus, Marcelo si allontana | Vuole restare a Madrid

Pessime notizie per la Juventus: come riportato da ‘Marca’, Marcelo avrebbe deciso di restare al Real Madrid. Il terzino brasiliano aveva dato segni di infelicità negli ultimi mesi e sembrava destinato a lasciare le ‘Merengues’. I bianconeri si erano candidati per accoglierlo in una nuova avventura, con Cristiano Ronaldo che sarebbe stato felicissimo di riaverlo ancora al proprio fianco. Oltre ad essere un amico, nessun giocatore ha sviluppato la sintonia tattica con ‘CR7’ come Marcelo.

Il terzino brasiliano avrebbe consentito alla Juventus di colmare la lacuna sulle fasce e di alzare ancora una volta il livello tecnico della squadra. Marcelo, però, avrebbe intenzione di riconquistare la fiducia di Zidane e poi di rimanere a Madrid il più a lungo possibile. L’esterno verdeoro nel suo trascorso con i ‘Galacticos’ ha vinto per quattro volte la Champions League e altrettante volte la Liga spagnola ed il mondiale per club. Un palmarès impressionante quello di Marcelo, che non avrebbe ancora intenzione di lasciare Madrid.

