Fra gli obiettivi della Juventus c’è anche quello di assicurarsi i campioni del domani: il Real Madrid, però, potrebbe aver anticipato i bianconeri.

Le ambizioni di Andrea Agnelli per la sua Juventus sono altissime: l’obiettivo del presidente bianconero, ribadito a più riprese, è quello di portare il club ad essere il numero uno a livello globale. Una strada lunga e tortuosa, nella quale la ‘Vecchia Signora’ dovrà vedersela con club come Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Fra le modalità con cui la Juventus vorrebbe riuscire a colmare il gap con i top club europei c’è anche quella di mettere le mani sui campioni del domani. Nella scorsa stagione i bianconeri hanno anticipato tutti assicurandosi de Ligt, ma quest’anno potrebbe averla vinta il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, scatto del Real su Ferran Torres | Scambio con Ceballos

Uno dei giocatori più seguiti dalla Juventus è Ferran Torres, l’esterno d’attacco classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Valencia. Sul nuovo crack del calcio spagnolo, però, potrebbe esserci stato uno scatto del Real Madrid. Secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’, le ‘Merengues’ potrebbero proporre al Valencia uno scambio secco con Ceballos. La proposta del Real potrebbe trovare terreno fertile a Valencia, dove Ferran Torres sarebbe sul piede di partenza per via della sua indisponibilità a rinnovare il contratto, che scadrà nel 2021.

L’arma segreta del Real Madrid per anticipare la Juventus, quindi, potrebbe essere Dani Ceballos. Il trequartista spagnolo, attualmente in prestito all’Arsenal, a fine stagione rientrerà nella capitale iberica e potrebbe essere utilizzato come moneta di scambio per arrivare a Ferran Torres. Il Valencia sarebbe ben disposto di accettare Ceballos e potrebbe, così, lasciar partire l’esterno classe 2000. Nella giornata di ieri, poi, Ferran Torres sarebbe stato proposto anche al Napoli.

