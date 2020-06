Dopo le dichiarazioni di Paulo Dybala sulla situazione rinnovo con la Juventus, un grande club potrebbe tentare l’assalto alla ‘Joya’.

In casa Juventus potrebbe essere scoppiato un caso. Nella giornata di ieri, in una lunga intervista alla ‘CNN’, Paulo Dybala ha rivelato che si sarebbe creata una situazione di stallo per il rinnovo del contratto: “Al momento non c’è nulla. Ho un anno e mezzo di contratto e capisco che a seguito del ‘Coronavirus’ non sia facile per il club, ma altri giocatori hanno già rinnovato”. Delle dichiarazioni sibilline che potrebbero aver aperto ad una possibile cessione del numero ’10’ bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, buone notizie per Sarri | Non ci sarà in Champions

Calciomercato Juventus, Barcellona su Dybala | Anche Coutinho nell’operazione

Nel corso dell’intervista alla ‘CNN’ Dybala non ha parlato solamente della Juventus, ma anche del Barcellona: “È un club straordinario e con Messi lo è ancora di più, sarebbe bello giocarci. In ogni caso, anche noi siamo una squadra incredibile, con tanta qualità e grandi giocatori”. Il rallentamento nella trattativa per il rinnovo e questo piccolo ammiccamento al club blaugrana, mettono in dubbio il futuro bianconero della Joya. Come riportato da ‘Don Balon’ il Barcellona, oltre allo scambio fra Arthur e Pjanic, potrebbe tentare di aprire al più presto anche una trattativa per Dybala.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Sarri a rischio esonero | Il retroscena

La valutazione di Dybala, con un contratto in scadenza fra un anno e mezzo, da parte della Juventus si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Una cifra che il Barcellona vorrebbe abbassare inserendo Coutinho o altre contropartite tecniche come Rakitic e Vidal. Dopo le dichiarazioni dell’attaccante argentino, l’assalto del club catalano potrebbe subire un accelerata. La ‘Vecchia Signora’, invece, deve decidere una volta per tutte quale sarà il futuro di Dybala.

La situazione di Dybala potrebbe tramutarsi in un vero e proprio caso: il Barcellona potrebbe tentare l’affondo sul numero ’10’ della Juventus.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, clausola Lautaro | Marotta: “Ecco quando scade”

Ferran Torres in Serie A, ma non alla Juventus | Prezzo dimezzato

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma a sorpresa per l’ex Juventus!