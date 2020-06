Calciomercato Juventus, Douglas Costa può essere la chiave per un’altra operazione orchestrata da Paratici: bisogna accontentare la richiesta di Sarri

Il calciomercato che verrà sarà sicuramente una finestra di trasferimenti molto diversa rispetto al solito, ma al tempo stesso apre a molteplici possibilità. In una situazione ‘normale’, sarebbe stato difficile vedere imbastire il numero di scambi di cui si sta parlando adesso. Una linea che il CFO della Juventus Fabio Paratici ha sposato con largo anticipo e sta cercando, mediante la giusta quadratura, di rinforzare la rosa bianconera. Numerose le operazioni possibili, anche mediante qualche cessione ‘pesante’.

Calciomercato Juventus, assalto a Jorginho: Douglas Costa la chiave

Un nome spendibile negli scambi è quello di Douglas Costa. Il brasiliano è molto apprezzato per le sue doti, purtroppo non espresse con continuità anche a causa degli infortuni. Ecco perché può essere lui uno dei sacrificabili. E tramite il suo profilo, si può arrivare ad uno dei giocatori richiesti da Sarri. Il tecnico, in regia, continua a sognare di avere di nuovo a disposizione Jorginho, perno del suo gioco per anni tra Napoli e Chelsea.

Secondo il ‘Corriere di Torino’, Douglas Costa potrebbe essere la carta giusta per convincere i ‘Blues’ a lasciar partire il centrocampista. Pjanic ha già detto no ad un trasferimento a Londra, il Chelsea vorrebbe Alex Sandro ma una via di mezzo si può trovare con l’ex Bayern Monaco. Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it che per prima aveva parlato di un possibile scambio Douglas Costa-Jorginho, gli intermediari sono al lavoro per realizzare un’operazione che potrebbe convenire a tutti.

