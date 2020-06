Calciomercato Inter, ritorno di fiamma a sorpresa per l’ex Juventus!

L’Inter si prepara a vivere un mercato infuocato e va a caccia di nuove occasioni. Può esserci un ritorno di fiamma verso il calciatore ex Juventus!

Non è stata una stagione fortunata fin qui per Mario Mandzukic, che ha iniziato con la maglia della Juventus, che vestiva dal 2015, ma non si è mai trovato bene con il nuovo tecnico Maurizio Sarri e non ha giocato nessuna gara nei primi mesi di stagione, restando fuori rosa praticamente fino all’addio che è arrivato nella sessione del mercato invernale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Marotta ha la soluzione

Il croato si è trasferito all’Al Duhail e ha siglato due reti nelle otto gare disputate in tutte le competizioni prima dello stop causato dal coronavirus. Il campionato arabo, però, chiaramente non offre gli stessi stimoli e la stessa competitività offerta dalle nazioni come Spagna, Germania e Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, accelerata Juve | Stipendio da urlo!

Calciomercato Inter, idea Mandzukic: il croato vuole tornare in Europa

Dopo circa sei mesi, dunque, Mandzukic starebbe pensando di lasciare l’Al Duahil, così come riportato da Tuttosport, per riprovare una nuova esperienza in Europa. Il calciatore classe 1986 si sente ancora in forma e all’altezza dei campionati più importanti del mondo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena Pjanic | Ci prova un’altra big

Non è da escludere quindi anche un possibile ritorno in Serie A, dove ci sono diverse squadre in cerca di un attaccante di esperienza e a basso costo. Una di queste potrebbe essere l’Inter, che si era già interessata al croato prima del passaggio nel campionato arabo.

I nerazzurri potrebbero tornare alla carica o potrebbe essere Mandzukic stesso a richiamare l’attenzione della ‘Beneamata’ per vivere una nuova stagione in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ferran Torres in Serie A, ma non alla Juventus | Prezzo dimezzato

Calciomercato, annuncio UFFICIALE | Doppio addio!