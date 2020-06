Calciomercato Inter, colpo Dybala | Il retroscena di Marotta!

Sarà un periodo complicato per gli operatori di mercato tra la ripresa della Serie A e le trattative tra entrata ed uscite: le verità di Beppe Marotta

L’Inter non vede l’ora di tornare in campo per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. La società nerazzurra sarà di scena sabato 13 giugno al San Paolo di Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ma nel frattempo le trattative di mercato sono già iniziate da tempo con numerosi colpi di scena. Dopo la situazione risolta intorno al futuro di Mauro Icardi, riscattato dal PSG, ora l’ad Beppe Marotta dovrà valutare al meglio la decisione dell’attaccante argentino Lautaro Martinez, accostato con insistenza al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri la ‘chiave’ | Super scambio

Calciomercato Inter, da Lautaro a Tonali: parla Marotta

Ai microfoni de Il Corriere della Sera l’ad nerazzurro ha svelato ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane: “C’è una clausola da 111 milioni di euro che scade il 7 luglio. E’ l’unico strumento per arrivare a una cessione: Lautaro può aspettare per crescere con l’Inter”.

Poi come riportato da “La Gazzetta dello Sport” lo stesso Marotta ha svelato in aggiunta: “E in caso di addio, al posto di Lautaro arriverà un giocatore di grande peso. Se parte Lautaro, arriverà un top player”. La società nerazzurra è così da tempo alla ricerca di un profilo davvero interessante per sostituire l’attaccante argentino in caso di cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici non molla | Nuovo assalto decisivo!

Inoltre, l’Inter starebbe cercando profili interessanti da regalare ad Antonio Conte per rinforzare la rosa nerazzurra, come per esempio Tonali e Chiesa: “Sono due talenti, ma per Chiesa la Fiorentina chiede tanto. Per questo motivo ancora non abbiamo avuto un confronto con la società viola: chiedono più di 70 milioni. Per Tonali è più fattibile visto che si potrebbe costruire un’operazione: il ragazzo è ancora in crescita”.

Infine, Marotta ha svelato un succoso retroscena di calciomercato legato all’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ai microfoni de “Il Corriere della Sera”: “Uno dei più grandi talenti, l’anno scorso c’erano sensazioni per arrivare a lui. Oggi la situazione è cambiata, è pronto a diventare un grande leader dei bianconeri”.

L’Inter sarà una delle protagoniste anche in sede di mercato cercando, a poco a poco, di incrementare il tasso tecnico della rosa nerazzurra con lo stesso Conte voglioso di successo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, beffa Inter e Juventus | “Resto ancora qui”

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Dybala | Lo scenario