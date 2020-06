Roma, Zaniolo ancora out | Dovrà operarsi di nuovo

Niccolò Zaniolo prosegue il suo recupero dopo il grave infortunio dello scorso gennaio: ancora una volta però il giovane talento dovrà operarsi

Si avvicina il ritorno in campo della Serie A dopo tre mesi di inattività. La Roma riprenderà la stagione giocando in casa contro la Sampdoria. Il prolungamento della stagione permetterà ai giallorossi di recuperare Niccolò Zaniolo, infortunatosi gravemente contro la Juventus nel gennaio scorso. Mentre continua il processo di recupero, il calciatore dovrà però sottoporsi ad una nuova operazione. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Zaniolo dovrà essere operato al setto nasale per risolvere un problema di ipertrofia dei turbinati, migliorando così il processo di respirazione. Il calciatore dovrà restare fermo per un paio di giorni prima di tornare ad allenarsi. La prossima settimana comunque, sarebbe previsto il ritorno in gruppo del talento giallorosso.

