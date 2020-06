Figc, decisione drastica | Stop definitivo al campionato femminile

Mentre la Serie A maschile riprenderà tra una settimana, quella femminile si ferma: deciso lo stop definitivo al campionato

Giornata importante per la ripresa dei campionati di calcio in Italia. Infatti, oggi la FIGC si è riunita nel Consiglio Federale per limare gli ultimi dettagli per il ritorno in campo. Decisione importante anche per il mondo del calcio femminile. Il campionato di Serie A femminile non riprenderà, stop definitivo.

Figc, decisione presa: stop definitivo al campionato femminile

Questa mattina intorno alle 12 è andato in scena il Consiglio Federale per prendere le ultime decisioni sulla ripresa dei campionati in Italia. Dopo aver approvato l’algoritmo che deciderà le sorti della Serie A, è stata presa un’altra decisione ufficiale. Il campionato di Serie A femminile è stato definitivamente sospeso, non si tornerà in campo per concludere la stagione.