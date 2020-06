Il Consiglio Federale ha votato a favore della linea di Gravina: l’algoritmo, dunque, deciderà la classifica e soprattutto sia competizioni europee che retrocessioni

La Serie A si prepara a ripartire e lo farà ufficialmente tra una settimana. Dopo giorni di discussioni e dibattiti su come proseguirà il campionato qualora dovesse esserci un nuovo stop, oggi è arrivata la decisione. Si è optato per l’algoritmo, retrocessioni e promozioni ci saranno.

Figc, approvato l’algoritmo: promozioni e retrocessioni confermate

Nuovo passo in avanti verso il futuro della stagione di Serie A. Dopo alcuni dubbi sul protocollo da attuare, arriva finalmente la decisione definitiva. Il Consiglio Federale ha approvato la linea del presidente Gabriele Gravina. Sarà dunque il tanto discusso algoritmo a decidere la classifica in caso di nuovo stop del campionato di Serie A, ma solo in caso di impossibilità di procedere a playoff e playout.

Con queste modalità si stabiliranno le squadre qualificate alle coppe europee e soprattutto le retrocessioni, senza quindi nessun blocco come si era paventato inizialmente. La maggioranza ha deciso con 18 voti a favore e 3 contrari. Una scelta molto importante che rassicura Lega e società qualora dovesse esserci un altro stop al campionato. Anche le società di Serie B posso esultare, poiché le promozioni ci saranno. Meno contente sicuramente le squadre in fondo alla classifica che vedono confermate le retrocessioni anche qualora dovesse essere utilizzato l’algoritmo per concludere la stagione. Campionati italiani che dunque sono pronti a ripartire a pieno regime da questo fine settimana, in cui andranno in scena le semifinali di Coppa Italia.

