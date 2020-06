Il grande obiettivo della Juventus in Italia sembra essere solamente uno, Paratici lo ha seguito in molte partite durante la stagione.

La Juventus ha sempre costruito le proprie vittorie intorno ad un nocciolo di italiani: una spina dorsale che ha permesso ai bianconeri di avere sempre un’identità forte. Per questo motivi l’attenzione del club torinese sul mercato italiano è sempre molto alta. Quest’anno i giocatori azzurri seguiti con particolare attenzione dalla Juventus sono stati Chiesa, Castrovilli, Tonali e Zaniolo. Quattro talenti dal sicuro avvenire, ma solamente uno di loro sembra essere il preferito di Fabio Paratici ed essere diventato il grande obiettivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Zaniolo obiettivo principale | È un pallino di Paratici!

Il grande obiettivo della Juventus per il prossimo mercato sembra essere Nicolò Zaniolo, nonostante la rottura del legamento crociato subito proprio nel match contro i bianconeri. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il giornalista Angelo Mangiante ha rivelato: “Almeno quattro o cinque volte, guardando dietro alla panchina di Fonseca ho visto Paratici allo stadio Olimpico. Non credo che il dirigente bianconero fosse lì per delle vacanze romane, ma piuttosto credo che l’interesse per Zaniolo sia forte”.

Il CFO della Juventus ha seguito le gesta del centrocampista della Nazionale con particolare attenzione nel corso di questa stagione: la crescita del numero ’22’ giallorosso sembra aver impressionato la dirigenza bianconera. Per questo motivo potrebbe essere proprio Zaniolo il grande colpo della Juventus per il centrocampo, perché nessuno meglio di lui incarna tutte le caratteristiche ricercate dai bianconeri. Zaniolo è giovane, italiano ed è un centrocampista ultra moderno: capace di giocare coast to coast, sa fare la differenza in entrambi gli estremi del campo. Anche Sarri sarebbe molto felice di accoglierlo in bianconero ed inserirlo nella mediana della ‘Vecchia Signora’.

