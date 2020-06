Un intreccio di mercato davvero interessante tra PSG e Juventus: tutto è legato dall’arrivo sulla panchina dei francesi dell’ex Massimiliano Allegri

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per incrementare ancor di più il tasso tecnico della compagine bianconera. Dopo il no del centrocampista brasiliano del Barcellona, Arthur Melo, potrebbe esserci novità importanti per quanto riguarda il futuro di Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, Pjanic-Verratti: scambio in vista!

Se Allegri dovesse arrivare a Parigi, potrebbero aprire spiragli anche per un possibile scambio tra Juventus e PSG. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il club bianconero sarebbe sempre sulle tracce di Marco Verratti per rinforzare la zona centrale di campo. D’altro canto Miralem Pjanic piace ormai da diverso tempo alla società parigina, che grazie ad Allegri potrebbe imbastire un succoso scambio. Inoltre, non è da sottovalutare la pista che porta a Leandro Paredes, che soddisfa particolarmente l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri.

Un intreccio davvero interessante che accontenterebbe tutte le parti coinvolte con l’ex allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, pronto a rimettersi in pista dopo l’anno sabbatico. Il PSG lo avrebbe già messo nel mirino da diverso tempo per la nuova guida tecnica: il lavoro di Leonardo potrebbe portare i suoi frutti dopo il riscatto dall’Inter di Mauro Icardi.

Tante trattative sul tavolo per il club bianconero, che non intende perdere altro terreno in vista della prossima stagione continuando ad essere competitivo al massimo.

