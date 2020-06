Calciomercato Juventus, Paratici insiste | Rossonero sempre nel mirino

Calciomercato sempre attivo in casa Juventus, dove lavora per trovare rinforzi sulle fasce: si continua a pensare al gioiello del Milan

In Serie A si continua a lavorare in vista del rientro in campo per terminare la stagione. Juventus e Milan riprenderanno a giocare prima delle altre, sfidandosi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Nel frattempo le due società iniziano a ragionare anche in chiave calciomercato. Bianconeri che cercano rinforzi sulle fasce e continuano a guardare tra le fila rossonere.

Calciomercato Juventus, sguardo fisso in casa Milan: si continua a pensare ad Hernandez

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo con qualche settimana d’anticipo anche per le squadre di Serie A. La Juventus continua a cercare rinforzi importanti per la prossima stagione, mentre nel Milan è in corso una vera e propria rivoluzione per tornare a vincere. I bianconeri vorrebbero rinforzare le fasce difensive ed il rossonero Theo Hernandez sembrerebbe essere uno dei profili preferiti da Fabio Paratici. Nella trattativa con la società milanista, la Juventus potrebbe inserire il giovane talento in prestito al Cagliari, Luca Pellegrini. Sul laterale spagnolo la concorrenza è naturalmente altissima, con PSG e Manchester United pronte all’assalto. Nonostante le molte alternative presenti nella lista di Paratici, come Emerson Palmieri del Chelsea e Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund, l’ex Real Madrid sembrerebbe rimanere il preferito.

Bisognerà però convincere il Milan ad abbassare le pretese, poiché al momento le richieste ammonterebbero a circa 50 milioni. Vedremo anche dopo la semifinale di Coppa Italia, in cui si incontreranno le due squadre, come si evolverà la vicenda.

