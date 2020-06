Calciomercato Juventus, colpo di scena Pjanic | Ci prova un’altra big

Calciomercato Juventus, a sorpresa può cambiare la destinazione di Miralem Pjanic: un’altra big irrompe sul bosniaco

La Juventus è una delle società più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita, con il futuro di uno dei giocatori bianconeri, Miralem Pjanic, che tiene banco. I piemontesi hanno deciso che il bosniaco è uno dei sacrificabili. L’obiettivo è rinnovare la rosa e ripartire con nuovi giocatori, per l’ex Roma si parla da tempo di un’operazione con il Barcellona che però per il momento non trova ancora la quadratura. L’addio in ogni caso sembra scontato e anche nel caso in cui l’affare con i catalani non andasse in porto si troverebbe al centrocampista un’altra sistemazione.

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid su Pjanic

Dalla Spagna, giunge voce dell’inserimento del Real Madrid. Secondo ‘Don Balon’, infatti, a Zidane non dispiacerebbe affatto rinforzare la propria linea mediana con il bosniaco e dalle parti di Valdedebas si starebbe già preparando l’offerta per beffare gli acerrimi rivali del Barça. Il portale iberico infatti riferisce che i ‘Blancos’ potrebbero offrire 50 milioni di euro per convincere la Juventus. Un’offerta che in effetti sarebbe superiore a quella del Barcellona, che nell’eventualità in cui non si riuscisse a trovare l’accordo per il maxi scambio per Arthur è arrivato ad ipotizzare al massimo una cifra di 40 milioni cash.

Pjanic è attratto dalla possibilità di giocare nella Liga e se è pur vero che l’idea di mettersi al servizio di Messi lo stuzzica, anche il Real Madrid verrebbe da lui visto con favore. Si attende a questo punto la risposta del Barcellona.

