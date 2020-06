Calciomercato Juventus, rinforzo dal Real | Lo ‘porta’ CR7!

Asse bollente Torino-Madrid nelle ultime settimane. Cristiano Ronaldo potrebbe spingere verso la squadra bianconera un altro giocatore del Real: ecco chi

La Juventus ha mostrato grande interesse per diversi giocatori del Real Madrid nelle ultime settimane. Da Eder Militao a James Rodriguez, ma Cristiano Ronaldo potrebbe rappresentare la ‘chiave’ giusta per spingere a Torino un altro giocatore “blancos”.

Calciomercato Juventus, Odriozola l’idea per la fascia

Prima di arrivare al Real, Alvaro Odriozola sarebbe stato accostato con insistenza alla Juventus, dopo le sue prestazioni importanti alla Real Sociedad. Poi il Mondiale in Russia 2018 con la maglia della Spagna, che ha attirato gli interessi del presidente Florentino Perez, che ha sborsato così l’intera clausola di rescissione.

A Madrid, però, non è riuscito mai ad imporsi anche se ha avuto diverse opportunità: tutta “colpa”, soprattutto, della qualità di Dani Carvajal, titolare inamovibile sotto la gestione Zidane. A gennaio è volato in prestito al Bayern Monaco, ma anche in Germania non è riuscito a brillare come un tempo. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A con Sarri che ha chiesto diversi rinforzi per le corsie esterne.

Così l’asse Torino-Madrid diventa sempre più bollente con la possibilità di arrivare a giocatori importanti da regalare all’allenatore bianconero.

