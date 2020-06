Il futuro di Ferran Torres potrebbe essere in Serie A, ma non alla Juventus: il 2000 spagnolo sarebbe stato proposto ad un club italiano.

Nella giornata in cui il Consiglio Federale ha annunciato le nuove date del calciomercato, la Serie A potrebbe aver fatto passi avanti per accogliere Ferran Torres tra le proprie fila. L’esterno classe 2000 sarebbe stato proposto ad un club italiano e non si tratterebbe della Juventus. Nei mesi scorsi i bianconeri sono stati associati a più riprese al crack del Valencia, ma potrebbero averlo come rivale nel prossimo campionato di Serie A. Ferran Torres andrà in scadenza nel 2021 con il club iberico ed il suo prezzo potrebbe aver subito un ulteriore ribasso: l’esterno non vale più i 60 milioni di euro di qualche mese fa.

Calciomercato Napoli, Ferran Torres nel mirino | “È stato proposto a Giuntoli”

Ad avvicinarsi a Ferran Torres non sarebbe la Juventus, ma il Napoli. Come dichiarato a ‘Calcio Napoli 24’ dal giornalista Ciro Venerato: “Un noto agente Fifa avrebbe contattato il ds Giuntoli per proporgli Ferran Torres del Valencia. Il 2000 andrà in scadenza nel 2021 e vorrebbe lasciare il club per un progetto con maggiori ambizioni: la base d’asta sarebbe di 30 milioni, trattabili”. Il giornalista di ‘Raisport’ ha, poi, proseguito: “Torres è ritenuto un profilo di grande spessore ed è la prima alternativa a Jeremie Boga. Inoltre, non è un extracomunitario e questo potrebbe essere un ulteriore punto a favore per avviare la trattativa”. Il grande colpo del Napoli per il prossimo mercato, quindi, potrebbe essere proprio Ferran Torres. Anche il prezzo del cartellino dello spagnolo sembra essersi notevolmente ribassato: il Valencia fino a qualche mese fa avrebbe voluto 60 milioni, mentre adesso potrebbe accontentarsi di soli 30 milioni.

