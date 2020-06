Calciomercato Juventus, assalto a Dybala | Controfferta bianconera!

La Juventus dovrà fare tanta attenzione anche per quanto riguarda la questione cessioni in vista della prossima stagione: asse bollente per Dybala, c’è la replica

Il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto. L’attaccante argentino della Juventus avrebbe in giro per il mondo tanti estimatori, che potrebbero così preparare l’assalto decisivo. Sulle tracce della Joya ci sarebbe ancora l’Atletico Madrid, pronto a rivoluzionare il reparto offensivo. Simeone potrebbe così monitorare da vicino la situazione del fantasista sudamericano in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, affare Lautaro | C’è il sì di una contropartita

Calciomercato Juventus, assalto a Joao Felix

In questo modo lo stesso club bianconero potrebbe rispondere con una nuova offensiva per arrivare al talentuoso giocatore portoghese, Joao Felix, che non ha convinto appieno El Cholo Simeone dopo la prima stagione con la maglia dei “colchoneros”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘guerra’ con la Juventus | Marotta al contrattacco

L’offerta bianconera potrebbe comprendere il difensore argentino Romero, attualmente in forza al Genoa, che è valutato 30 milioni di euro più il cartellino di Douglas Costa (40), già accostato nelle scorse settimane proprio al club spagnolo per rinforzare il reparto offensivo di Simeone.

Un intreccio di mercato davvero succoso che potrebbe accontentare le varie parti coinvolte nell’operazione. Asse ancora bollente Torino-Madrid, questa volta sponda Atletico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘ossessione’ per il centrocampista | I dettagli

Cina, giocatori violano le regole | Sospensione record

Calciomercato Inter, Lautaro in standby | Nuova ipotesi per il futuro