La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: il club bianconero non molla la presa per il talento sudamericano

La Juventus è sempre tra le protagoniste assolute sul fronte calciomercato. Così il club bianconero starebbe ancora al lavoro in casa Barcellona per trovare un accordo vantaggioso in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Arthur piace ancora tanto

Come svelato dall’edizione odierna de “El Mundo Deportivo” la Juventus non avrebbe abbandonato l’idea di convincere il centrocampista brasiliano del Barcellona, Arthur Melo, nonostante i vari no incassati nelle ultime settimane.

Fabio Paratici continua ad avere contatti con Eric Abidal e Ramon Planes per imbastire nuove trattative per quanto riguarda il futuro del talentuoso giocatore sudamericano. La Juventus continuerà ad insistere visto che per il club bianconero si tratta di una priorità sia a livello sportivo che finanziario con l’inserimento di Miralem Pjanic nella trattativa, che interessa da vicino anche al Barcellona.

Infine, il centrocampista brasiliano sarebbe utile a Sarri in ogni posizione della zona centrale del campo. Con il suo innesto l’allenatore toscano potrebbe migliorare la sua tipica filosofia di gioco.

