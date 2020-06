Calciomercato Inter, Cavani sblocca l’affare | L’ex Juve per l’attacco

L’Inter starebbe così lavorando per trovare un sostituto all’altezza in caso di addio di Lautaro Martinez, sempre molto vicino al Barcellona: ecco la ‘chiave’ Cavani

Dal forte interessamento dell’Inter al futuro in Spagna: Edinson Cavani lascerà sicuramente il Paris Saint-Germain al termine della stagione per una nuova avventura. L’attaccante uruguaiano potrebbe sbarcare a Madrid, sponda Atletico, sotto la gestione de El Cholo Simeone, che lascerebbe così partire Alvaro Morata.

Calciomercato Inter, Morata per l’attacco di Conte

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” la società nerazzurra avrebbe avviato già i primi contatti per sondare il terreno per l’ex Juventus Morata, che conosce molto bene Antonio Conte dopo aver condiviso l’esperienza al Chelsea. In caso di addio di Lautaro Martinez, l’allenatore leccese avrebbe bisogno di un partner d’attacco a Romelu Lukaku.

