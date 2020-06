Inter e Juventus osservano con interesse il talento della Fiorentina, Federico Chiesa: ma arrivano conferme che un’altra squadra farebbe sul serio

Non solo in campo ma anche in chiave calciomercato Juventus ed Inter continuano a sfidarsi. Tra i tanti obiettivi delle squadre squadre per la prossima stagione ce ne sarebbe uno in comune, Federico Chiesa. Oltre alle due società italiane, ce ne sarebbe una terza pronta a fare sul serio, con la quale potrebbe concretizzarsi il trasferimento.

Calciomercato Juventus ed Inter, Chiesa può andare al Manchester United: red devils in pole

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo e Juventus ed Inter si guardano intorno per assicurarsi i migliori talenti in circolazione. Entrambe le squadre però, avrebbero messo da tempo nel mirino il talento della Fiorentina, Federico Chiesa. Il presidente viola, Rocco Commisso, nelle ultime dichiarazioni ha aperto ad una possibile cessione del gioiello fiorentino qualora arrivasse l’offerta giusta. Ad essere in pole position sembrerebbero non essere le due società italiane. Infatti, secondo quanto riportato nell’edizione odierna di ‘La Nazione’, sul talento classe 1997 ci sarebbe il fortissimo interesse del Manchester United. A favorire la squadra inglese rispetto alle due big di Serie A sarebbe l’offerta che i ‘Red Devils’ potrebbero presentare alla società viola.

Infatti, mentre Juventus ed Inter continuano a proporre contropartite da inserire nella trattativa per abbassare il prezzo, lo United sarebbe l’unica società pronta a pagare solo in contanti ben 60 milioni di euro, avvicinandosi alle richieste di Commisso. Si apre così una nuova possibilità in Premier League per Chiesa che potrebbe beffare Juventus ed Inter.

