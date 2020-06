Calciomercato Inter, ecco l’obiettivo con i soldi di Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, i nerazzurri attendono di conoscere il futuro di Lautaro Martinez: in caso di cessione al Barcellona, ecco l’obiettivo di Marotta

La trattativa per Lautaro Martinez è una delle principali nel panorama del prossimo calciomercato. L’Inter ha messo in conto la partenza dell’attaccante argentino, ma vuole realizzarla alle sue condizioni. Il Barcellona dovrà presentarsi con un’offerta convincente se vorrà assicurarsi il ‘Toro’. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, con in tasca i soldi della cessione, con una parte cash che dovrà essere piuttosto consistente, l’Inter avrebbe deciso su quale obiettivo puntare. Il nome prioritario per Marotta e Conte è quello di Federico Chiesa, per il quale partirebbe un nuovo assalto alla Fiorentina. I viola continuano a valutare il giocatore sui 70 milioni, i nerazzurri sperano che la valutazione si abbassi. E magari di non dover partecipare ad un’asta nella quale sia coinvolta la Juventus, che per acquistare il giocatore vorrebbe comunque puntare sull’inserimento di contropartite con il club toscano.

