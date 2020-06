L’Inter potrebbe essere costretta a respingere l’assalto di almeno un top club a Nicolò Barella, uno dei punti fermi della squadra allenata da Antonio Conte

Entro questo mese l’Inter dovrà obbligatoriamente riscattare il cartellino di Nicolò Barella versando nelle casse del Cagliari circa 25 milioni di euro, dopo i 12 già versati l’estate scorsa per il prestito oneroso. Il tutto esclusi 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili che faranno impennare l’investimento fino a 45 milioni complessivi. La mezz’ala sarda è riuscita subito a conquistarsi un posto da titolarissimo nella squadra di Antonio Conte, del quale incarna lo spirito battagliero, poi l’infortunio al ginocchio e i due mesi di stop ne hanno purtroppo frenata la crescita creando non pochi problemi all’Inter stessa considerato che in rosa non c’è un altro giocatore con le sue carattertisiche.

Calciomercato Inter, tentativo da Parigi per Barella: tutti i dettagli

Le potenzialità del classe ’97 sono comunque sotto gli occhi di tutti, fra qualche anno può davvero diventare uno dei migliori nel ruolo a livello internazionale. E’ normale, quindi, che sulle sue tracce vi siano alcuni top club europei, in tal senso occhio al PSG targato Leonardo, il quale ha potuto ammirarlo da vicino durante la sua avventura al Milan da direttore sportivo. Il brasiliano sembra intenzionato a operare molti cambiamenti nella rosa dei parigini, specie a centrocampo come dimostra l’interesse per Bennacer.

Sulla lista della spesa del Ds potrebbe esserci pure il 23 nerazzurro, al quale potrebbe garantire perlomeno il doppio dell’attuale ingaggio: 2,5 milioni a stagione, anche se la cifra aumenta ogni anno. Per Suning, col quale ha da poco concluso l’operazione Icardi ottenendo un sostanzioso sconto, la proposta potrebbe invece toccare i 60 milioni.

Nello specifico i 42 milioni a cui va aggiunto il cartellino di Julian Draxler, mezz’ala offensiva tedesca in scadenza di contratto nel giugno 2021 e valutato intorno ai 18 milioni. Va detto che una tale offerta non farebbe di certo tentennare Marotta, perché non conveniente sul piano economico (a meno poi di un rilancio) ma anche sotto l’aspetto squisitamente tecnico. Sul calciomercato sarebbe complicatissimo trovare un rimpiazzo all’altezza di Barella, perlomeno a un prezzo alla portata della società.

R.A.

