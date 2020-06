Cina, giocatori violano le regole | Sospensione record

Grave episodio accaduto in Cina, durante un ritiro a porte chiuse organizzato dalla CFA: maxi squalifica per sei giocatori

Non è un momento semplice per il mondo del calcio che, lentamente, prova a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Il lockdown e lo stop dei campionati continua in diversi paesi, con la Cina protagonista suo malgrado di uno spiacevole episodio. Si tratta di sei calciatori della Nazionale Under 19 che, per aver trasgredito alle regole anti-coronavirus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘guerra’ con la Juventus | Marotta al contrattacco

LEGGI ANCHE >>>Ripresa allenamenti Serie A | Spadafora: “Quarantena in caso di contagio”

Cina, squalifica shock per sei calciatori: i dettagli

Una trasgressione che costerà carissimo a sei calciatori della Nazionale cinese Under 19. Un ritiro a porte chiuse organizzato dalla Chinese Football Association dal 17 maggio al 6 giugno, non rispettato da sei giovani calciatori che adesso pagheranno a caro prezzo quanto accaduto. Era il 30 maggio e Tao Qianglong, Liu Zhurun, Peng Hao, Ren Lihao, Han Dong e He Longhai, si sono allontanati dal centro sportivo per andare a bere tutti insieme.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La CFA ha dichiarato: “E’ una grave violazione delle regole di controllo dell’epidemia che ha causato effetti negativi sulla squadra”. Una squalifica esemplare, dal 1 giugno al 30 novembre 2020, periodo entro il quale i calciatori non potranno prendere parte a nessuna partita organizzata dalla CFA. I giocatori non potranno più essere convocati dalle nazionali cinesi, nemmeno la maggiore.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Commisso rivela | “Anche Iachini ha avuto il Coronavirus”